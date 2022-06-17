“Культурный диалог с кишинёвцами”: какие мероприятия можно посетить в этот уикенд

“Культурный диалог с кишинёвцами”: какие мероприятия можно посетить в этот уикенд

Примария Кишинёва продолжает проводить культурные мероприятия на открытом воздухе в рамках проекта “Культурный диалог с кишинёвцами”.

На субботу и воскресенье, 18 и 19 июня, запланирована следующая программа:

18 июня, 11:00:

  • Парк “Валя Морилор” – культурно-художественное мероприятие под названием “Luna lui Cireșar”;
  • Парк “Валя Трандафирилор” (музыкальный фонтан) – мероприятие под названием “Dor de vară”;
  • Аллея на бул. Мирча чел Бэтрын, сквер у Солнечного дерева – культурно-художественное мероприятие “Sonor”.

18 июня, 17:00:

  • “Bonjour Cafe” в сквере у Кафедрального собора – запуск музыкального проекта с целью раскрытия творческого потенциала молодых музыкантов (организатор – Управление культуры).

19 июня,:11:00:

  • Пешеходная улица Евгения Доги – культурно-художественное мероприятие “Chișinăul cultural”;
  • Аллея на бул. Мирча чел Бэтрын, сквер у Солнечного дерева – мероприятие “Dansați cu noi”;
  • Сквер у Мемориального комплекса “Сынам Родины – вечная память” – культурно-художественная программа “Copilăria – armonia sufletului”.

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