Культурно-природный заповедник “Старый Оргеев” будут восстанавливать

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Договор, предусматривающий работы по восстановлению культурно-природного заповедника “Старый Оргеев”, подписали Агентство регионального развития “Центр”, администрация заповедника и исполнительная компания.

Стоимость договора подряда превышает 26,5 млн леев (около 2,7 млн ​​евро), деньги будут выделены из Национального фонда регионального и местного развития.

Как уточнили в АРР “Центр”, инвестиционный проект планируется реализовать в ближайшие 14 месяцев. Предстоит провести работы по консервации и обустройству доступа посетителей, в том числе людей с особыми потребностями, к туристическим объектам заповедника, пишет moldpres.md.

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