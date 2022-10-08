Культурная программа на выходные: куда сходить жителям и гостям Кишинёва

0

В эти выходные, 8 и 9 октября, в Кишинёве планируется ряд культурных мероприятий.

Так, Кишиневский цирк приглашает на представление “Эликсир радости” в субботу и воскресенье, 8 и 9 октября, в 12.00 и 16.00. В программе: воздушная гимнастика, жонглер с мячами, дрессированные кошки и собаки, акробаты, игра с геометрическими фигурами, гимнасты на пилоне и клоун La Loca, передает moldpres.md.

В субботу в 18.30 театр “Geneza Art” покажет спектакль “Iubirea la proști” — романтическую комедию Франсиса Вебера в постановке М. Криса Недеи (Румыния).

В этот же день в 18.30, в театре “Luceafărul” состоится спектакль «Фазан» Жоржа Фейдо в постановке Славы Самбриша, а в Русском государственном драматическом театре им. А. П. Чехова» — «Страсти Маддалены» Дона Нигро в постановке Иосифа Шаца.

В воскресенье в 18.30 Национальный театр им. Эжена Ионеско приглашает зрителей на спектакль “O istorie foarte simplă” Марии Ладо в постановке Петру Вуткэрэу, Театр “Luceafărul” — на «Фазан», Национальный театр “Satiricus I. L. Caragiale” — на спектакль “Căsătorie cu de-a sila” Жана-Батиста Мольера в постановке Александру Греку, Русский государственный драматический театр им. А. П. Чехова — на спектакль «Женщины без границ» по пьесе Юрия Полякова в постановке Дмитрия Коева и в 19.00 в театре “Geneza Art” — на спектакль “Nuntă în cer” Мирчи Элиаде в постановке Даниелы Бурлака.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.