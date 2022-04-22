Куличи, яйца и мясо: обзор цен на Центральном рынке

0

В канун пасхальных праздников граждане “штурмуют” столичные рынки. Большим спросом сейчас пользуются пасхальные куличи, яйца, мясо, фрукты и овощи. Со средними ценами на эти товары можно ознакомиться ниже.

Так, калачи весом 300 г стоят 30 леев, 500 г – 50 леев, а творожный кулич весом 700 г обойдётся в 85 леев. Яйца стоят от 22 до 24 леев за десяток. Куриная грудка стоит 80 леев за кг, фарш – от 67 леев, свиная рулька – 75 леев, свиные рёбра – 65 леев.

Стоимость клубники составляет 65 леев, огурцы стоят 50 леев за кг, помидоры и перец – по 65 леев, капуста – 20 леев, помидоры черри – 45 леев, яблоки – 5-6 леев, виноград – 25 леев, редис – 22 лея.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.