Кукурузные палочки с “сюрпризом”: молдаванина задержали за контрабанду сигарет

Кукурузные палочки с “сюрпризом”: молдаванина задержали за контрабанду сигарет

Гражданин Молдовы пытался незаконно ввезти в Италию 4000 сигарет. Контрабанду он спрятал в коробки из-под кукурузных палочек. 

Сигареты были обнаружены накануне румынскими таможенниками на КПП “Стынка-Яссы”. 43-летний мужчина с двойным гражданством находился в автобусе, который направлялся в Италию, передаёт publika.md.

Партия сигарет стоимостью 200 евро была конфискована. Молдаванин получил штраф в размере 1000 евро.

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