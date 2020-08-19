Куда уходит Беларусь?

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О том, что в этой стране запущен маховик цветной революции

9 августа 2020 года состоялись выборы президента Республики Беларусь. Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз и по официальным данным одержал победу в первом туре.

Охлаждение отношений с РФ

Безусловно, действующего президента сильно понесло. Он попал под влияние западников, которые плотно засели в его антураже. Антироссийские демарши, саботаж решений ЕАЭС, блокировка интеграционных процессов в Союзе РФ – Беларусь стали нормой.

В августе 2018 года А. Лукашенко обвинил Россию в недобросовестной конкуренции: «У нас сейчас тяжёлый период – россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот и создают неконкурентную ситуацию».

1 марта 2019 года на ежегодной пресс-конференции белорусский лидер обвинил правительство России в лоббировании олигархических кланов, которые блокируют поставки белорусской продукции. 11 апреля 2019 года, комментируя запрет ввоза яблок и груш из Белоруссии в Россию, Лукашенко сделал очередное заявление: «То добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки».

Всем запомнилось, как окружение президента устроило настоящую войну против российского посла М. Бабича (24 августа 2018 – 30 апреля 2019). Они были недовольны Бабичем, так как тот начал активно реализовывать политику Москвы по исполнению союзного договора и союзной интеграции. Речь – о пресечении серых схем реэкспорта санкционной продукции через территорию Беларуси в Россию и принятие на государственном уровне системных мер борьбы с контрабандой, а также полная ликвидация энергетического офшора, который позволял перепродавать российские нефтепродукты в третьи страны с существенными потерями для бюджета России.

В принципе известно, что через Беларусь шел реэкспорт молдавской и польской сельхозпродукции, на которую РФ наложила санкции.

В ряде СМИ была опубликована информация о многочисленных личных обращениях Лукашенко к Путину с просьбой отозвать посла в обмен на готовность начать давно обсуждаемую интеграцию.

30 апреля 2019 года В. Путин освободил Бабича от обязанностей посла России в Беларуси, а в декабре 2019-го Лукашенко отказался от должности секретаря Совбеза Союзного государства, от глубокой интеграции с Россией. Хотя звучали идеи отдать власть Н. Лукашенко, его сыну, окружение убедило батьку не делать этого. Дескать, Николай отдаст все активы страны российским олигархам.

Одновременно Лукашенко договорился с М. Помпео о закупке нефти и газа из США, стал усиленно сближаться с Китаем, искать альтернативные источники нефти, так как Россия не хотела идти на новые понижения цен для Беларуси. Лукашенко стал делать то же самое, что делали Воронин и Янукович: заигрывал с националистами, давал им должности, ресурсы, качал тему белорусского языка и национального сознания. Как только шла речь об ускорении интеграции, националисты выходили на митинги, сжигали портреты российских лидеров. Ничего не напоминает? Ну а Лукашенко говорил Москве: «Ребята, вот видите? Не давите! Я едва их сдерживаю…» При этом все пророссийские партии и лидеры были жёстко зачищены, российским СМИ стали накладывать ограничения. Ну всё, как при Воронине. Это позволяло Лукашенко держать 26 лет монополию на левом фланге под предлогом, что альтернативы ему нет. Так и было.

Спасение у Лукашенко одно – отказ от насилия, переговоры с оппозицией, зачистка антуража, поиск харизматичного преемника и… ускоренная интеграция с РФ. Любое шараханье и заигрывание приведут к очень печальным последствиям.

Зачистка от конкурентов

Назвать белорусские выборы справедливыми можно лишь с большой натяжкой.

40% граждан голосовали «досрочно», конкурентов у Лукашенко практически не было.

29 мая после пикета в Гродно был задержан блогер Сергей Тихановский и ещё девять человек, среди которых были активисты и члены инициативной группы С. Тихановской. 11 июня заведено уголовное дело в отношении ряда сотрудников «Белгазпромбанка», главой которого был В. Бабарико. В банке было проведено несколько обысков, 15 человек задержали. 18 июня утром были задержаны Виктор и Эдуард Бабарико. 19 июня Ю. Губаревич и А. Таболич снялись с президентской гонки. 30 июня прошло заседание ЦИК, в ходе которого пять претендентов в кандидаты в президенты были отвергнуты. Среди них – В. Цепкало. 14 июля ЦИК отказала В. Бабарико в регистрации на президентских выборах из-за несоответствия декларации о доходах и участия иностранной организации в его избирательной кампании.

16 июля штабы С. Тихановской, незарегистрированных кандидатов В. Бабарико и В. Цепкало заявили об объединении, выдвигая тезисы о необходимости всеобщего контроля над ходом голосования и проведения повторных выборов в случае их победы. Проще говоря, Лукашенко, с одной стороны, зачистил поле от конкурентов, с другой – сам стимулировал объединение разношёрстной оппозиции против себя. Более того, вся избирательная кампания проходила на фоне постоянных митингов и «живых цепей» из людей, выступающих против арестов.

Ставка на русофобию?

В ночь на 29 июля задержали 33 российских граждан, которые были представлены как боевики ЧК «Вагнер». Их задержали в минском аэропорту, который использовался россиянами для транзита в третьи страны. Задержание было совместной операцией украинского СБУ и белорусского КГБ. Руководил операцией кто-то из ближайшего окружения Лукашенко. Он тут же вышел с заявлением, что Москва готовила провокации на выборах и дестабилизацию ситуации. Это было серьёзной ошибкой Лукашенко, которая полностью дез-ориентировала его электорат.

Люди, близкие к Лукашенко, во время избирательной кампании активно контактировали с посольствами Великобритании, Украины и Китая. Как утверждает российский политолог и историк Николай Стариков, Лукашенко своими антироссийскими акциями давал сигналы Западу, что хочет избежать майдана. Окружение шептало лидеру, что этими акциями он перетянет часть прозападного избирателя на себя. Кстати, 33 вагнеровцев избивали. Украина вела переговоры об их передаче Киеву, так как многие якобы участвовали в боевых действиях в Донбассе…

Шарахание Тихановской

9 августа ЦИК объявил Лукашенко победителем. Он набрал 80,1% (4 661 075), Тихановская – 10,12% (588 622) голосов. С. Тихановская обратилась к народу, объявив себя победителем, призвав граждан отстоять свой выбор. Тут же начались протесты оппозиции, которые жёстко подавлялись ОМОНом. С начала протестов против результатов президентских выборов в Беларуси задержали

6,7 тыс. человек. Исчез интернет. Говорят, что с помощью китайской технологии файервол.

11 августа Тихановская сбежала в Литву. «Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети – это самое важное, что есть в нашей жизни», – заявила она. 14 августа Тихановская обратилась к белорусскому народу. Она призвала власти остановить насилие, обратилась к мэрам белорусских городов организовать мирные массовые собрания 15 и 16 августа, а белорусов – отстоять свой выбор. 17 августа Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером. Она также призвала освободить всех, кого оппозиция считает политзаключёнными, и в кратчайшие сроки подготовить законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов.

На самом деле с Тихановской общались силовики, которые просто показали ей видео, где она обсуждает захват государственных зданий. Шли упорные слухи о существовании информации о том, что некоторые оппозиционеры хотели ликвидировать её, чтобы превратить в сакральную жертву… Те же силовики помогли ей уехать в Литву, где её по новой накрутили и зарядили против Лукашенко. И действительно, как объяснить, что Тихановская 11 августа отказалась от протестов, политики, а 14 августа, после бегства в Литву, снова призвала к протестам? Чем её убедили? Что оказалось важнее жизни детей?

Мирные протесты?

«Комсомольская правда» (Беларусь) даёт несколько атрибутов белорусских протестов и приходит к выводу, что ничего общего с Украиной и майданом в Беларуси нет. Хочется верить. Аргументы, мягко говоря, не убеждают. Вот они:

В Беларуси вышли все. Нет разделения на Восток и Запад, как на Украине. (Разделение есть – классовое и город-село.) Нет лидера. Всё стихийно. (А Тихановская кто?) Нет насилия. Это силовики спровоцировали. (А 120 ра-неных полицейских откуда?) Нет русофобии. (Как нет? Читайте «Нексту», смотрите «Белсат»!) Нет внешнего центра управления. (А Тихановская откуда вещает?) Нет идеологии. Даже белорусский госфлаг был. (Неужели? У них даже программа есть! А флага мы не видели.) Женщины вышли против насилия. Это отличительная черта белорусских протестов. (И цветных революций тоже.)

Цветная революция?

Тем не менее мы убеждены, что в Беларуси запущен маховик цветной революции. И это, возможно, даже без ведома большинства участников процесса.

Основные моменты видны невооружённым глазом:

Запад не признаёт итогов выборов. Урсула фон дер Ляйен требует пересчёта голосов. Госдеп озабочен насилием. Польша требует созыва спецзаседания ЕС. Польша и Прибалтика предлагают своё посредничество. Европарламент не признаёт Лукашенко президентом, требуют санкций. Ну прямо как на Украине. С. Тихановская – главный оппонент Лукашенко – также не признаёт итогов выборов. Она заявляет, что готова взять всю ответственность за страну на себя. Прямо как Гуайдо в Венесуэле. В события втягивается соросовский интернационал. Подпевает протестующим соросовская Amnesty International. Поддерживает оппов Национальный фонд за Демократию – что на деньги конгресса США. Освещают «Голос Америки», «Свобода» – ответвления ЦРУ. Активно участвуют «Белсат ТВ», в который Польша вложила €20 млн, польская «Некста». В Википедии Тихановская значится как президент Беларуси! Н. Морарь открыто поддерживает майдан. Депутаты и политики из Молдовы, Украины, Прибалтики, Польши выражают поддержку, граждане из Правого сектора появляются в Беларуси. Польша выделит дополнительные 50 млн злотых в рамках плана солидарности с Беларусью. Он предусматривает поддержку репрессированных. Появились «оранжевые» методички – как одеваться, как организовать группы протеста, как нападать на полицию. Часто координация нападений и протестов ведётся через Телеграмм-каналы, которые сообщают, где протестовать, когда, как. Протестующие пытались занять центральную площадь, как и в Киеве в 2014 году. Появляются баррикады, поджог шин, коктейли Молотова. Девушки с цветами окучивают спецназ, появляются «онижедети», шествия женщин. Нападение на ОМОН – более 120 раненых силовиков. Вброс личных данных офицеров ОМОНа в сети, 11 наездов автомобилей на милицию, фейковые призывы офицеров о переходе на сторону протестующих. Цель – деморализация силовиков. Убийство одного гражданина. Западные послы возлагают цветы. Попытка превратить его в сакральную жертву. Через неделю появляются видео его смерти из нескольких точек, что наводит на мысль о целенаправленной операции. Куча фейков и манипуляций: о российском спецназе, который подавляет восстание; что Лукашенко сбежал (Господи, как всё банально!), что у него собственность в Москве, Китае, Турции, что он болен; об убийстве 30 граждан запущенных либеральным «Дождь ТВ»; новости о жестоко изнасилованных силовиками девушках… Всё, как на Украине в 2014 году. Призывы к тотальной забастовке и параличу власти; появление титушек на МАЗе, БЕЛАЗе и на других предприятиях, которые призывают рабочих к забастовкам. Коллективные нападения на чиновников ЦИК, госслужащих, полицию, особенно в провинциальных городах; тысячи анонимных звонков и сообщений о расправе. Автомобилисты заблокировали машины внутренних войск. Сотни координаторов протестов и нападений, десятки арестованы. Власти Беларуси говорят о сотнях звонков из Польши, Великобритании. Идёт координация извне? Основная сила протестов – молодёжь и частично средний класс Минска. В качестве боевиков используются зэки. Формируется лозунг и движение «Жыве Беларусь!». Появилась программа оппозиции, включающая выход из ЕАЭС, ОДКБ, Союзного государства и полную либерализацию экономики. Децентрализация. Мелкие группы разбросаны по всему периметру столицы и страны. Цель – измотать силовиков. Гонконгский сценарий: днём работают, ночью протестуют. Появление координационного совета Тихановской по трансферу власти и Фронта национального освобождения Цепкало. В Координационный совет вошла русофобка и нобелевский лауреат С. Алексиевич (вы думали «Нобеля» просто так дают?). Также здесь и А. Гебремариам, которая привлекалась к ответственности за несанкционированный митинг против интеграции с Россией.

Что в остатке?

Лукашенко совершил кучу ошибок. Оппы и Запад добились своего – вначале рассорили Лукашенко с РФ, подкинув ему историю с 33 вагнеровцами, потом спровоцировали силовиков на насилие с подачи, конечно, самого Лукашенко. Многие из 7 тыс. задержанных были избиты. Это разнеслось по СМИ, создав образ старого, алчного, неадекватного тирана. Сегодня митингующие на эмоциях, накрученные «Некстой» и другими западными СМИ. Аргументы никто не слышит. Все хотят ухода Лукашенко.

Но нам так же ясно, что удар кукловодов направлен не на Лукашенко, а на подрыв союзного государства РФ – Беларусь. А потом – выход из ЕАЭС, ОДКБ, уничтожение промышленности с прицелом на российский ВПК.

Спасение у Лукашенко одно – отказ от насилия, переговоры с оппозицией, зачистка антуража, поиск харизматичного преемника и… ускоренная интеграция с РФ. Любое шараханье и заигрывание приведут к очень печальным последствиям.

Богдан Цырдя,

политолог