Куча мала: 10 человек, включая женщин, участвовали в массовой драке на Центральном автовокзале (ВИДЕО)

Куча мала: 10 человек, включая женщин, участвовали в массовой драке на Центральном автовокзале (ВИДЕО)

10 человек участвовали вчера днём в потасовке на Центральном автовокзале. Видео появилось в соцсетях. 

На кадрах видно, как дерётся и кричит группа людей, включая женщин. За происходящим наблюдают дети. Правоохранителей поблизости нет.

Как сообщила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, в потасовке участвовали 10 человек. Их сопроводили в участок, где задокументировали и составили протоколы.

Что стало причиной инцидента, не сообщается.

https://www.facebook.com/100042545925965/videos/601824111453064/

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