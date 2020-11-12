Кто заболевает чаще?

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Неоднократно слышал, что самая сложная эпидемиологическая ситуация регистрируется в Кишинёве. А как можно оценить её у нас, в Гагаузии? И известно ли, с началом учебного процесса, кто чаще заболевает ковидом – учащиеся или учителя? Н. Недеогло, Комратский район

Директор Центра общественного здоровья АТО Гагаузии Иван Хаста, выступая в одной из передач на GRT, отметил, что сейчас ситуация с распространением коронавируса в регионе ими оценивается как средней тяжести, в автономии ежедневно регистрируется до 15 случаев заболевания. В красной зоне остаются Комратский и Вулканештский районы. Что же касается инфицирования среди детей в детских садах и школах, то процент этот низкий.

– У нас практически не болеют дети в детских садах, единичные случаи заболевания ковидом есть среди учащихся в школах, – отметил Иван Хаста. – К сожалению, большое количество заболевших среди преподавательского состава, обслуживающего персонала, включая бухгалтеров, сторожей, вахтёров, а больше всего – учителей. Самая сложная ситуация на сегодняшний день в лицее им. А. Должненко в Вулканештах.