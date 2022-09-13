Кто в лес, кто по дрова на сайт

0

О желании власти продавать дрова через интернет

Анастасия Погодина, info@aif.md

Газовый кризис и неизвестность о поставках голубого топлива зимой заставили многих жителей Молдовы задолго до начала холодного сезона запасаться дровами, углём и даже кизяком. А власть решила разработать специальный сайт, на котором можно будет узнать, где купить дрова подешевле…

В октябре будет поздно

Власти ежедневно стараются показать, как переживают за население и озабочены вопросом, как людям помочь пережить грядущую зиму. Так, на минувшей неделе премьер-министр Наталья Гаврилица на заседании правительства выказала недовольство тем, что с 1 сентября, как она распорядилась ранее, не заработала зелёная линия и сайт, где местные власти и граждане могут узнать о наличии дров в близрасположенном к их населённому пункту лесохозяйстве.

– Я попросила, чтобы до 1 сентября была запущена зелёная линия, и говорила о необходимости запустить сайт lemne.md, – сказала в начале заседания кабмина Н. Гаврилица. – Это инструменты, посредством которых люди смогут получать информацию о процессе распределения дров. Я поняла, что некоторые примэрии даже не знают, в какое лесное хозяйство обращаться. Это неприемлемая ситуация, информация должна быть на сайте и легкодоступной. Хочу узнать, на каком этапе находятся эти инициативы.

На тот момент ещё министр окружающей среды Юлиана Кантараджиу своим ответом не совсем обрадовала главу правительства, отметив, что зелёная линия (бесплатный номер – 080010101. – Прим. автора) готова и была запущена в день проведения заседания правительства (7 сентября), а вот сайт сможет заработать только недели через две.

– Что касается сайта, то сейчас заключается контракт с компанией, которая его разработает, – отметила Ю. Кантараджиу. – Для разработчиков будет установлен срок в две недели. А пока об имеющихся запасах дров можно узнать на сайте агентства Moldsilva – moldsilva.gov.md. Понятное дело, что обеспечение дровами на практике происходит, как и в предыдущие годы. Рубка – это постоянный процесс. Как только дрова нарублены, об этом ставят в известность местные власти. Хочу также отметить, что решением Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям увеличен лимит выдачи дров на одно домохозяйство с 3 до 5 м³.

Такой ответ премьеру не понравился. Она сказала, что в октябре сайт людям уже не поможет. Разработка сайта, в понимании главы правительства, – это совсем не сложное дело.

– Я не знаю, кто вовлечён в разработку сайта, не знаю доноров, финансистов, понимаю, что есть процедуры… любой волонтёр сделает сайт за один день, – недовольствовала Н. Гаврилица. – Не понимаю, почему мы ждём до тех пор, пока не станет слишком поздно. Всё следует делать вовремя, потому что информация важна сейчас. В октябре уже все люди будут всё знать. Объясните это и партнёрам, с которыми работаете, скажу им и я, но я действительно думаю, что волонтёр сделал бы такой сайт быстрей и лучше.

Всё следует делать вовремя, потому что информация важна сейчас. В октябре уже все люди будут всё знать. Объясните это и партнёрам, с которыми работаете, скажу им и я, но я действительно думаю, что волонтёр сделал бы такой сайт быстрей и лучше.

Да, не сделали! И что?

Когда после заседания правительства в ходе пресс-конференции Ю. Кантараджиу спросили, оправдано ли недовольство премьера тем, что не были в срок готовы зелёная линия и сайт, она засмеялась, сказав, что да, следовало бы это сделать, но есть вещи, которые не всегда зависят от нас, хотя это никого не волнует. «Должны были сделать, но не сделали. Да! И что?» – ответила глава Минэкологии на вопрос журналиста (на второй день Ю. Кантараджиу подала в отставку).

Диалог премьера с министром окружающей среды и ответ последней на пресс-конференции активно обсуждались в соцсетях.

«Самый главный вопрос никто не задал: зачем тратить наши деньги на создание данного сайта? Неужели старики в деревнях будут искать дрова с его помощью?» – задаётся вопросом одна из участниц дискуссии, выражая мнение группы единомышленников.

Кто-то с долей иронии и грусти описывает процесс покупки дров сельчанами через сайт. «Хорошие новости! Жители сёл смогут легко зайти на портал lemne.md, используя свой лэптоп, телефон или планшет, затем легко пройти аутентификацию при помощи своей цифровой подписи #MSign, после этого заказать и оплатить товар при помощи услуги #MPay, используя банковскую карту или Android/Google pay, и на финальной стадии смогут заказать доставку дров при помощи услуги #Mdelivery! Фактуру они смогут получить на свою электронную почту», – пишет И. Левински.

А для третьей категории граждан ответ уже экс-министра Кантараджиу прессе демонстрирует суть сегодняшней власти. «Вот не сделали, и что… В этом ответе вся сегодняшняя власть в Молдове. Никакой ответственности ни за слова, ни за действия», – написал В. Кюркчу.