Кто поборется с «жёлтой» властью?

0

Жизнь в Молдове сегодня крайне сложна. Кто-то из граждан Молдовы давно уехал из страны, не дожидаясь худших времён, кто-то не видит себя вне родины.

Кто эти люди, оставшиеся на родной земле? Кто из них готов бороться за свою страну?

Мнение Реницэ

Тариф на газ в 15,18 лея, равно как и устрашающие квитанции на коммунальные услуги загнали молдаван в угол. Как мы себя поведём в этой сложной ситуации? Справедливо ли считать, что в тех, кто давно эмигрировал, победило биологическое начало? Или всё-таки победил здравый смысл, ведь так тяжко нам никогда не было, а у наших братьев было время всё спокойно обдумать и сделать свой выбор, не поддаваясь эмоциям? Правильно ли покидать свои веками обжитые холмы и долины, свою родную землю, которая, как мы любим говорить в минуты вдохновения, смятенья или подлости, орошена кровью предков? Что плохого в том, что, по закону гостеприимства или самосохранения, мы готовы уступить своё жизненное пространство более нуждающимся странникам, стремясь завоевать для себя другое, получше, доказав, что от добра добра ищут всё-таки? Ведь в конце концов земля круглая и вся она наша.

Не берусь сказать точно какой, но есть среди населяющих Молдову процент, который ни при каких обстоятельствах не покинет нашу землю. Я бы назвал их неперелётными птицами. Их виртуальные крылья растут, по моему личному наблюдению, не от пятой точки, а от головы, от мозга. Я не претендую на то, что они самые лучшие, самые выдающиеся из нас. Они не ястребы и не орлы. Но они те, которые могут отстоять всех остальных, нашу землю. И это потому, что те, которые уехали, как и те, которые остались, но давно махнули рукой на родину, не будут бороться за наши политические и экономические права. Не с руки им как-то. А птиц, пусть даже с низким полётом, в угол не загонишь. Кроме бегства и звериного оскала, есть третья альтернатива. Она настолько банальна и проста, что от повторения в последние три десятилетия набила уже оскомину.

Нужно протестовать не для того, чтобы огрызаться. Это само собой. Нужно протестовать не для того, чтобы заставить Майю и всю камарилью убраться быстрее к своим хозяевам. Это само собой. Нужно протестовать, думая. Нужно крепко обдумать, как всем вместе выбраться из ямы, в которую мы сами себя загнали по своей беспечности. Иметь общий, но чёткий сценарий, верный путь от точки А – падения «жёлтой» власти, до точки Б – формирования новой власти. И этот сценарий следует написать такими простыми понятными словами и такими большими буквами, чтобы был виден без телевизора и смартфона из самого далёкого от столицы крестьянского двора. Знаете, кто первый противник такого всеобщего народного сценария? Те, которые не верят в нас. Те, которые во все времена истории кричали: «Лучше поработите нас, но накормите!» Те, которые ненавидят спокойный, обдуманный полёт неперелётных птиц.

Валерий Реницэ,

журналист

Подготовила Любовь Чегаровская