Кто оценит работу мэра?

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Заметно, что в последнее время столица меняет свой облик. Как оценивает собственную работу мэр Кишинёва? К. Русановская, Бельцы

– В работе нет предела совершенству, поэтому всегда можно сделать больше, особенно если в муниципалитете тебя поддерживает команда специалистов, – отмечает мэр Кишинёва Ион Чебан. – На этом этапе оценку пусть нам дадут горожане – правильно ли мы расставляем приоритеты в работе. Я считаю, что мы идём по правильному пути. Есть, конечно, и проблемы, но проектов воплощается очень много. Кишинёв превратился в одну большую строительную площадку, никогда за время независимости страны такого не было. В перспективе в столице и её окрестностях будет внедряться ещё больше инфраструктурных проектов и программ, однако для этого не стоит обращать внимания на политические и геополитические нюансы, на популистские рассуждения, а следует сосредоточиться лишь на решении конкретных вопросов, с которыми ежедневно сталкиваются горожане. Более подробный отчёт о нашей работе с командой за год мы представим, скорее всего, 12 ноября. В этот день год назад я официально вступил в должность мэра.