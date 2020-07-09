Кто на кого влияет?

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Насколько крепко в нашей республике связаны политика и бизнес? М. Пержу, Дрокия

– Безусловно, политическая система любой страны не может нормально функционировать, не имея соответствующего экономического обеспечения. Поэтому далеко не секрет, что политические силы могут принимать те или иные решения под давлением бизнес-кругов или им в угоду, – отмечает экономист Виорел Гырбу. – Взаимодействие бизнеса и политики должно быть обоюдным. Если такое сотрудничество транспарентно, если обсуждаются проекты, которые положительно решают государственные проблемы, помогают понять, какие процессы происходят в самой бизнес-сфере, то это абсолютно нормальное явление. В таком диалоге не должны участвовать только привилегированные предприниматели. Такая возможность должна быть у любого бизнеса – и малого, и среднего.

То, что у бизнеса есть свои интересы и своё видение развития экономики, – абсолютно нормальные вещи. Другой вопрос, что сращивание политики с бизнесом – и есть тот негативный фактор, который приводит к пагубным последствиям. Через такой этап проходили многие страны. Где-то удалось развести политику и бизнес, где-то эволюционно пришли к тому, что существует предел распространения влияния бизнес-кругов и государственной власти. И это во многом благодаря развитию и распространению демократических ценностей.

В Молдове демократические преобразования находятся всё ещё на начальном этапе. Говорить о самостоятельности власти и бизнеса не приходится. И многие политические партии далеки от демократических принципов.