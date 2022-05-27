Кто лжёт? Санду говорит, что дискуссий о поставках оружия странами НАТО в Молдову не было (ВИДЕО)

Кто лжёт? Санду говорит, что дискуссий о поставках оружия странами НАТО в Молдову не было (ВИДЕО)

Майя Санду говорит, что никаких дискуссий по поводу поставок оружия странами НАТО в Молдову не ведётся. Более того, она утверждает, что узнала об этом из прессы. Заявление было сделано сегодня на брифинге. Примечательно, что только вчера глава МИДЕИ Нику Попеску сказал, что обсуждения на этот счёт в правительстве есть, но решение пока не принято. 

– У нас не было конкретных дискуссий. Я видела декларации в прессе. Молдова – нейтральная, мирная страна, мы не хотим посягать на суверенитет другого государства, – сказала Майя Санду. 

При этом она отметила, что оборонный сектор Молдовы довольно слабый и его нужно консолидировать.

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