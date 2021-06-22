Кто крышует цены на бензин

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О том, в чьих интересах действует президент

С декабря 2020 года, то есть сразу после инаугурации М. Санду в качестве президента, начался всеобщий рост цен на бензин, солярку, продукты ГСМ. Невольно возникает вопрос: почему до прихода Санду цены более-менее держались, а после резко подскочили?

Говорим – Санду, подразумеваем – рост цен?

По данным Национального бюро статистики, сегодня горючее на 16 % дороже, чем в декабре 2020-го. Бензин подорожал на 5 леев – с 16 до 21 лея. За это время цена поднималась 10 раз. В 2019 году при правительстве Санду выросли цены на электричество на 10–15%. Она же заложила при подписании меморандума с МВФ возможность увеличения цен на ГСМ.

Напомню, что ПСРМ выдвинула вотум недоверия Национальному агентству по регулированию в энергетике (НАРЭ). Также Партия социалистов потребовала от Совета по конкуренции провести расследование о картельных соглашениях на рынке нефтепродуктов, а отчёт по его окончании был заслушан на заседании парламентской комиссии по экономике. Также в 2020 году цены на бензин несколько раз падали. Всё это произошло благодаря слаженной работе тогдашнего президента Игоря Додона, правительства Кику и парламента.

М. Санду только 5 мая промульгировала закон о понижении цен на нефтепродукты («О рынке нефтепродуктов»). Две недели она держала его, чтобы дать монополистам возможность навариться за счёт граждан. Напомню, что этот закон выдвинул А. Олейник, продвигал А. Слусарь, её партнёр по блоку.

Директора НАРЭ – партнёры президента

Но давайте попробуем понять, почему так взлетели цены. Главный орган по регулированию цен на нефтепродукты – НАРЭ. Зарплаты директоров НАРЭ – в пределах 45 000 – 70 000 леев в месяц. Они зависят от процента, который выплачивают им АЗС и импортёры ГСМ. Данный орган является автономным, поэтому не зависит ни от парламента, ни от правительства. Влиять на него посредством политических решений почти невозможно. Зато можно отлично управлять им, используя неформальные и личные связи.

Взгляните на список директоров НАРЭ: Е. Карпов – бывший член ЛДПМ, как и сама Санду; Шт. Крянгэ – также однопартиец М. Санду (ЛДПМ); О. Калмык – член ДПМ, лидер которой, П. Филип, – открытый партнёр Санду; В. Унтилэ – член ЛП, чей лидер – Д. Киртоакэ – самый яростный союзник Майи Григорь-евны. Так кто повышает цены, Майя Григорьевна? Это же ваши люди! Или вы всех за идиотов держите? Напомню согражданам, что М. Санду ни разу не потребовала отставки директоров НАРЭ. Для неё они – хорошие люди.

Импортёры и монополисты

Если бегло проанализировать рынок поставщиков горюче-смазочных материалов, то складывается весьма интересная картина. Бывший премьер-министр Молдовы К. Габурич с 20 ноября 2020 года является президентом совета директоров компании Bemol Retail. Он же – однопартиец Санду. И он же был премьер-министром и боссом Санду в 2015 году.

Л. Шова была назначена М. Санду в Конституционный суд. Она чисто случайно владеет акциями компании Tirex Petrol. М. Гимпу, поддержавший Санду на выборах, владеет бензоколонками Eurosim, фирмами Get Premium и Parstar. Стоит ли напоминать, что семья Стати также является одним из крупнейших импортёров и добытчиком нефти. Ещё в 2016 году RISE.MD писал о связях М. Санду с компанией RW DC Energy Investment, которая связана с А. Стати.

А может вы забыли, что, будучи министром, М. Санду дала 2 гектара земли ГУМа строительной фирме, связанной со Стати? Как писал блогер Е. Лукьянюк, олигарх И. Стурза спонсировал Санду, обеспечив её охраной за свой счёт. Стурза являлся владельцем акций Rompetrol. В 2013 году он продал 20% акций, но сколько сохранил – неизвестно. Мы убеждены, что Стурза по сей день имеет связи с данной компанией. И Майя Григорьевна поддерживает тесные контакты с этими компаниями через своих депутатов. Д. Алайба встречался с директором компании Bemol К. Габуричем буквально 8 июня. Зачем встречался депутат с директором крупной компании нефтепродуктов? Неужели обсуждали легализацию марихуаны?

Проще говоря, М. Санду тесно связана с бензиновыми королями. Это не только политические, но и личные связи.

Санду, НАРЭ и Совет по конкуренции

12 марта парламент выразил вотум недоверия руководителям НАРЭ, потребовав их отставки, а 24 апреля Санду встретилась с директорами Нацагентства по регулированию в энергетике. Это произошло после того, как парламент потребовал их отставки. И зачем она общалась с ними? Зачем встречалась? А ведь ответ лежит на поверхности. Этой встречей она выразила им поддержку, показала всем, что считает их легитимным органом.

Кстати, 28 апреля цены опять взлетели. 3 мая снова подорожание. 18 мая – опять. И через неделю, 25 мая, снова! Видимо, встреча была удачной…

Санду часто возмущалась деятельностью Совета по конкуренции, хотя этот орган лишь косвенно имеет отношение к рынку ГСМ и тем более к повышению цен. На заседании парламента ПСРМ потребовала от данного органа предоставить отчёт о ситуации на рынке ГСМ.

21 апреля Санду получила от Совета по конкуренции отчёт о картельном сговоре на рынке нефтепродуктов. И что она сделала? Ничего! Что сделал Совбез? Тоже ничего! Отчёт так и не был рассмотрен Совбезом. А зачем Майе Григорьевне рассматривать картельные соглашения? Ведь тогда придётся принимать меры против собственных спонсоров и однопартийцев.

М. Санду только 5 мая промульгировала закон о понижении цен на нефтепродукты («О рынке нефтепродуктов»)! Две недели она держала его, чтобы дать монополистам возможность навариться за счёт граждан. Напомню, что этот закон выдвинул А. Олейник, продвигал А. Слусарь, её партнёр по блоку. У вас есть ещё вопросы, в чьих интересах действует президент?

Спонсоры кампании Майи Григорьевны

Как говорил Владимир Ильич Ленин, политика – концентрированное выражение экономики. В буржуазном обществе это не закономерность, а аксиома. Скажи мне, кто твой спонсор, и я скажу, кто ты и, главное, что ты будешь продвигать. В 2020 году М. Санду имела много щедрых спонсоров. Но особняком среди них стоит компания «Bemol Retail» SRL.

Я проанализировал списки доноров на портале ЦИКа. И что вы думаете? Все топ-менеджеры Bemol оказались спонсорами Майи Григорьевны! Вот их имена: А. Лопотенко – директор по операциям,

23 800 леев. Л. Николаев – административный директор, 23 800 леев; Д. Брашовяну – «Bemol Retail» SRL, директор по продажам, 23 800 леев; М. Соломон – «Bemol Retail» SRL, финансовый директор, 23 800 леев; Н. Михалаки – «Bemol Retail» SRL, начальник по персоналу, 15 000 леев; Е. Геня – «Bemol Retail» SRL, начальник управления внут-реннего аудита, 15 000 леев; Е. Голбан – «Bemol Retail» SRL, менеджер по маркетингу, 15 000 леев; А. Кроитор – «Bemol Retail» SRL, менеджер, 15 000 леев; Т. Юрчук – «Bemol Retail» SRL, главный бухгалтер, 21 000 леев; Ю. Маланчук – «Bemol Retail», водитель, 10 000 леев.

Спонсорами Санду оказались и другие граждане. К примеру, А. Мустяцэ – директор компании «Ria Petrol» SRL, 5000 леев. Среди спонсоров значатся даже сотрудники НАРЭ, например Л. Баркару, который внёс в предвыборную кампанию 500 леев. То есть эти компании официально перечислили около 200 000 леев в избирательный фонд Санду!

Скажите, пожалуйста, все эти граждане, топ-менеджеры Bemol, давали такие крупные суммы просто так? Они идиоты? Им делать нечего? А вы бы дали 24 000 леев просто так? И это только официально. Но мы же понимаем, что суммы были в десятки раз больше. А может быть, они спонсировали Санду, чтобы она потом вернула им вложения сполна…

Вывод очевиден: М. Санду и ПДС (PAS) тесно связаны с олигархами и транснациональными корпорациями. Они служат им, а не народу. А служат им потому, что те им платят!

Богдан Цырдя,

политолог