Кто из мигрантов останется дома?

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Наши соотечественники массово возвращаются на родину. Многие ли из них останутся в стране, чтобы поднимать экономику Молдовы? В. Чугур, Бельцы

– Сейчас пока сложно строить какие-либо прогнозы относительно того, останутся ли вернувшиеся в Молдову мигранты здесь навсегда, сколько их будет и как это повлияет на демографическую ситуацию в стране, – полагает директор по науке Национального института экономических исследований, главный научный сотрудник Центра демографических исследований Ольга Гагауз. – Как свидетельствуют данные статистики, с 10 марта по 1 июля 2020 года в страну вернулись около 415 тыс. мигрантов – граждан Молдовы. Они вынуждены были уехать из тех стран, где работали, из-за пандемической ситуации. И пока рано делать выводы о том, смогут ли эти люди остаться или они вернутся назад, как только позволит ситуация. Тем не менее опыт, накопленный демографами, говорит о том, что, как правило, уровень миграции обычно меняется в связи с какими-либо кризисами, однако как только проблема перестаёт быть острой, показатели миграции возвращаются к прежнему уровню. Скорее всего, сегодняшняя ситуация – просто пауза. Люди стараются переждать этот период.