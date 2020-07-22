Кто и что строит в парке?

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В парке «Алунелул» опять ведутся какие-то строительные работы. Можно узнать, что там происходит? Не частники ли там затеяли что-то? В. Лунгу, Кишинёв

Отвечает Ион Чебан, мэр Кишинёва:

– 15 июля начался второй этап работ по восстановлению парка «Алунелул». Благоустройство продлится около трёх месяцев и будет включать строительство двух фонтанов, возведение зелёной зоны и установку ирригационной системы. Также по всему периметру парка будут обустроены беговая и велодорожки. Здесь появится качественное общественное освещение, новые скамейки и мусорные урны, а на финальном этапе запланировано обустройство сцены для проведения концертов. В парке также будет обустроен стадион для мини-футбола.

На осуществление этого проекта муниципалитет 6-го сектора Бухареста выделил молдавской столице €846 тыс. Вклад Кишинёва составит €102 тыс., которые пойдут на обустройство многофункциональной спортивной площадки.