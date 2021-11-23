Кто был никем – тот хочет всё

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О действиях партии дилетантов, дорвавшихся до власти

На позапрошлой неделе правительство Натальи Гаврилицы представило отчёт о проделанной работе за первые 100 дней мандата. Премьер-министр отчиталась на брифинге, который чисто случайно, конечно, совпал с заседанием парламента.

Кумовство и непотизм

Под предлогом борьбы с коррупцией партия «Действие и солидарность» (ПДС) начала ломать через колено все органы государственной власти, увольнять честных чиновников, замещая их своими кумовьями, кузинами и любовницами. Для этой цели они увеличили количество министерств (с 9 до 13) и чиновников, что повлекло за собой рост бюджетных расходов. Только бюджет администрации президента вырос на 2,1 млн леев. Про остальные молчу.

К примеру, М. Санду назначила куму Н. Гаврилицы премьер-министром (её супруг, говорят, является «смотрящим» по таможне). Свою кузину Анастасию Тэбурчану – пресс-секретарём правительства. Другая кузина Санду – Татьяна Бабин – стала главой аппарата спикера парламента И. Гросу. Зарплаты у кузин немалые – 27 000 леев в месяц! Одногруппник президента по университету и советник В. Негруцэ, ранее осуждённый за ущерб государству в €400 000, предложен на должность члена наблюдательного совета «Молдовагаз» с зарплатой в 90 000 леев. Адвокат М. Санду Наталья Молошаг получила должность народного адвоката, став одновременно и членом Высшего совета прокуроров. Того совета, который проголосовал за арест А. Стояногло. Депутат Д. Алайба продвинул С. Мержана генеральным директором Агентства по разрешению споров. Мержан ранее работал с Алайбой в НПО CPR (Центр политики и реформ). Дело в том, что Агентство по разрешению споров находило несоответствия и не давало компании Алайбы URALIS дополнительный доступ к госфондам. А фирма выиграла тендеров с 2017 года на 40 млн леев. Теперь дела у URALIS пойдут в гору…

И вице-премьер А. Спыну времени не теряет. Дорел Мустяцэ (и. о. председателя ВСМ, член ВСП) получил пост судьи Верховного суда. Мустяцэ был посажённым отцом на свадьбе Дениса Гузуна, сына судьи Иона Гузуна, приходящегося дядей Андрею Спыну.

И это только вершина айсберга всего кумовства, который царит во власти…

Все эти месяцы наблюдалось назначение коррумпированных судей на руководящие роли в судебной системе, игнорирование мнения Венецианской комиссии по поводу реформ в юстиции, продвижение законодательных и нормативных актов без консультаций с оппозицией и гражданским обществом, отсутствие элементарной прозрачности в процессе принятия решений (смотри соглашение с МВФ, контракты с «Газпромом», контракт с Всемирным банком для закупки вакцин).

Захват государства

Все 100 дней правительство Гаврилицы решало одну-единственную задачу – захват и полное подчинение всех государственных органов воле ПДС. Все эти месяцы наблюдалось назначение коррумпированных судей на руководящие роли в судебной системе, игнорирование мнения Венецианской комиссии по поводу реформ в юстиции, продвижение законодательных и нормативных актов без консультаций с оппозицией и гражданским обществом, отсутствие элементарной прозрачности в процессе принятия решений (смотри соглашение с МВФ, контракты с «Газпромом», контракт с Всемирным банком для закупки вакцин). Все инициа-тивы ПДС в области юстиции противоречат планам и дорожной карте по реформе юстиции.

ПДС начала процесс подчинения правосудия внесением поправок в законы о прокуратуре, о Высшем совете прокуроров и о Высшем совете магистратуры. Это позволило им внести пункт об оценке деятельности этих органов… Подчинив себе Высший совет прокуроров, с подачи Минюста, власть пошла по трупам. 19 августа, генпрокурор А. Стояногло отметил на брифинге для прессы, что наказаны будут не только организаторы и бенефициары кражи миллиарда, но и те, кто голосовал за скандальные решения правительства, приведшие к данному преступлению. Короче, прямой намёк на президента РМ М. Санду и спикера парламента И. Гросу. А 5 октября, за 15 минут до брифинга, Стояногло был отстранён от должности, а потом арестован по доносу депутата ПДС Л. Карпа. Об этом сообщил министр юстиции С. Литвиненко, который заявил, что его проинформировали о том, что прокурор по борьбе с коррупцией В. Фуртунэ, назначенный для рассмотрения жалобы Л. Карпа, принял решение о возбуждении уголовного преследования Стояногло. Голосовали в ВСП за отстранение (читай – арест) Стояногло министр юстиции Литвиненко, чья тёща М. Йову – фигурант дела о краже миллиарда, и судья Дорел Мустяцэ, чей брат также фигурант дела о краже миллиарда. За считанные дни ПДС и Минюст прогнули всю юстицию и ключевые агентства.

6 октября члены Высшего совета прокуроров назначили Д. Робу временно исполняющим обязанности генерального прокурора. С июля по декабрь 2019 года Робу занимал должность временного генерального прокурора после отставки Э. Харунжена. 18 ноября депутаты ПДС отправили в отставку директора Национального центра по борьбе с коррупцией Руслана Флочу.

С другими агентствами всё происходило ещё быстрее. 9 сентября весь состав Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР) был отправлен в отставку (В. Кицан, Н. Доска, Ю. Филип, В. Мирон). Уже 7 октября был назначен вице-председатель органа В. Лемне, а 12 октября Е. Караман (топ-менеджер «Молдова-Агроинбанк») получила зелёный свет от парламентской комиссии на должность председателя НКФР. 16 сентября ПДС назначил пять членов ЦИК, отказавшись утвердить кандидатов от Блока коммунистов и социалистов и партии ШОР. 11 ноября парламент отправил в отставку всех членов Совета по телевидению и радио (СТР), в том числе и его директора А. Урсу-Анточ, признав их работу неудовлетворительной. Фактически это означало политическую субординацию компании Teleradio-Moldova и введение цензуры в прессе впервые после 1991 года. Для этой цели ПДС внесла поправки в Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах, изменив состав Совета по телерадиовещанию.

Уже сегодня дамоклов меч ликвидации завис над телеканалами «Первый в Молдове», НТВ, «Акчент ТВ» и другими русскоязычными и оппозиционными СМИ. 22 ноября ушёл в отставку директор НАРЭ Штефан Крянгэ.

Провал в нищету

Правительство ПДС проявило вопиющую некомпетентность по всем фронтам. Вследствие этого в стране произошёл небывалый взрыв цен и тарифов. К примеру, тариф на газ вырос на 139%. Даже в кризисный 1998 год рост был на 75%. Также ПДС добилась рекордной за 11 лет инфляции. Национальный банк с гордостью объявил на днях, что в 2022 г. инфляция достигнет 14%. На деле может быть и больше.

Тариф на электроэнергию, производимую Termoelectrica, вырос с 1,21 лея до 2,30 лея за 1кВт/ч, то есть почти в два раза. Для поставщика электроэнергии Red-Nord он может вырасти на 70%, то есть до 3 леев. Стоимость одной гигакалории тепла выросла на 60 % – c 1122 до 1772 леев. Про бензин и солярку и говорить не приходится. Ещё в начале года литр бензина стоил 16 леев, сейчас – 20–21 лей. Цена на солярку взлетела с 14 до 18–19 леев. Газ метан на АЗС подорожал на 75% – c 8 леев в начале ноября до 12,80 лея. Но некоторые АЗС продают и по 14 леев.

И что вы думаете? 18 ноября уже службы такси Кишинёва повысили тарифы на услуги. Так, например, тариф на такси за один километр вырос на 60 банов – теперь он составляет 3,5 лея днём и 4,2 лея ночью. Вырос тариф на посадку. Раньше он составлял 27–31 лей, а сейчас будет 35 леев. Ко всему прочему вырастет в цене и мобильная связь. Так, услуги мобильного оператора Orange подорожают на 5% с начала 2022 года, сообщил источник в компании.

Подорожало абсолютно всё. Конфеты Meteorit – до 194 леев за один килограмм, DoReMi – до 205 леев, Favorit – до 215 леев, Moldova – до 185 леев. Сахар вырос в цене с 13,90 до 15–16 леев. Цены на стройматериалы взлетели на 300%.

Возникает вопрос, как в 2021 году, рекордном по урожаю пшеницы (более 1,5 млн тонн, то есть в три раза больше, чем в 2020 г.), подсолнечника (более 800 тыс. тонн) и кукурузы (3 млн тонн), значительно выросли цены на продукты первой необходимости? В частности на хлебобулочные изделия на 8 – 10%, на подсолнечное масло – более чем на 25%, на мясо – на 8 – 10%, на молочные продукты – на 4 – 6%. Почему в 2020 году цены на хлеб при урожае в 500 тыс. тонн не росли, а сейчас устремились вверх?

На этом фоне у правительства Гаврилицы накопилась задолженность по выплате зарплаты работникам сферы образования в размере около 69 млн леев. Только после протестов БКС начали выплачивать… Также было заморожено повышение зарплат медикам на 40 %.

ПДС обещала всем (подчёркиваю – всем!) минимальную пенсию в 2 тыс. леев. Её ожидали 400 тыс. пенсионеров, но их обманули – ввели требования по стажу, по взносам, практически недостижимые, и число получателей сократилось более чем вдвое – до 180 тысяч. Остальные получили индексацию в 3,8%, то есть де факто в 2 раза меньше, чем при Кику – Додоне. Плюс аннулировали две ежегодные выплаты в 1000 леев. Ну и, конечно, отменили двухразовую индексацию в год. Теперь до конца года будет 3,8% и никакой прибавки пусть и в 1%.

Размер социального пособия на холодный период года подняли на 200 леев, а дрова и уголь выросли в цене в 1,8–2,0 раза. Про компенсацию на газ молчу. Это просто издевательство! Согласно данным компании I-DATA, вместо счёта-фактуры за газ в 1500 леев новая стоимость составит 3580 леев, из которых государство компенсирует 524 лея, а потребитель заплатит 3056, то есть больше чем в два раза.

Теперь правительство вышло с проектом бюджета на 2022 год. Зарплата учителей и учёных вырастет в 2022-м аж на 5,6%. Расходы президентской администрации тоже вырастут, но на 9,3%. Зарплата воспитателя вырастет на 279 леев. Зарплата М. Санду и И. Гросу – на 1500 леев в месяц. Каждому.

Как пишет экс-премьер-министр Ион Кику, «если бюджет Министерства финансов был урезан на 2,2%, то Конституционный суд, выполняющий все капризы М. Санду, получит в 2022-м из бюджета на 13,6% больше, чем годом ранее. МВД, которому предстоит защищать эту власть от голодного и замёрзшего народа, получит аж на 21,4% (+663 млн леев) больше денег, чем в 2021-м. Чемпионом по распилу публичных денег будет Госканцелярия, которая получит в новом году бюджет, превышающий прошлогодний на 56,1% (+248 млн леев).

Чтобы удовлетворить все эти пожелания М. Санду, государство вынуждено будет занять почти 15 млрд леев, поскольку именно такой дефицит бюджета запланирован на следующий год.

Вот такая солидарность от ПДС и Гаврилицы. Одно их радует: потратили $17 млн за газ по $1000, а также выделили 1,7 млрд леев ($100 млн) из госбюджета компании АО Energocom на закупку природного газа по завышенным ценам. Где эти деньги – даже независимый генпрокурор не знает…

Богдан Цырдя,

политолог