КС рассмотрит 15 апреля обращение Санду о роспуске парламента

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Судьи КС выскажутся 15 апреля относительно обращения Майи Санду о признании обстоятельств для роспуска парламента. Заседание Конституционного суда намечено на 10.00.

Напомним, Санду обратилась в КС 29 марта. Президент считает, что Суд должен признать наличие условий для роспуска парламента.

В то же время социалисты уведомили Конституционный суд, что мотивов для этого нет, так как в парламенте есть большинство, а у большинства – кандидат в премьеры. Депутаты ПСРМ считают, что Санду хочет узурпировать власть в стране. Об этом накануне сообщила генсеку Совета Европы и спикер Зинаида Гречаный.

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