КС приостановил действие указа Санду. Пулбере возвращается в Высший совет прокуроров

КС приостановил действие указа Санду. Пулбере возвращается в Высший совет прокуроров

Конституционный суд Республики Молдова приостановил действие указа Майи Санду об исключении Думитру Пулбере из Высшего совета прокуроров. В декрете президент ссылается на поправки в закон, предусматривающие прекращение срока полномочий члена Совета по достижении 65-летнего возраста.

Накануне генеральный прокурор Александр Стояногло оспорил данный указ в КС. Сегодня суд временно приостановил его действие.

Таким образом, Думитру Пулбере возвращается в Высший совет прокуроров, однако окончательное решение по поводу декрета Санду будет принято позднее. В этих условиях Майя Санду не может подписать указ о назначении другого члена ВСП – Светланы Балмуш.

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