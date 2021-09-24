КС приостановил действие указа Санду. Пулбере возвращается в Высший совет прокуроров

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Конституционный суд Республики Молдова приостановил действие указа Майи Санду об исключении Думитру Пулбере из Высшего совета прокуроров. В декрете президент ссылается на поправки в закон, предусматривающие прекращение срока полномочий члена Совета по достижении 65-летнего возраста.



Накануне генеральный прокурор Александр Стояногло оспорил данный указ в КС. Сегодня суд временно приостановил его действие.

Таким образом, Думитру Пулбере возвращается в Высший совет прокуроров, однако окончательное решение по поводу декрета Санду будет принято позднее. В этих условиях Майя Санду не может подписать указ о назначении другого члена ВСП – Светланы Балмуш.

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