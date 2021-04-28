КС по заказу Санду отменил режим ЧП в Молдове

0

Вердикт судей был оглашён несколько минут назад.

Решение парламента ввести в Молдове чрезвычайное положение было объявлено неконституционным. Напомним, что его в КС оспорили депутаты бывшего “АКУМ” Октавиан Цыку, Сергея Литвиненко и Вероника Рошка.

Таким образом, в Молдове отменяется не только режим ЧП, но и принятые в поддержку граждан решения, в том числе о компенсировании расходов на электричество за два месяца.

Напомним, что, согласно закону, в период чрезвычайного положения парламент не может быть распущен. Майя Санду выступала за отмену режима ЧП, так как это даст ей возможность быстрее провести досрочные выборы.

Парламент принял решение ввести режим ЧП в Молдове 31 марта. Он должен был действовать два месяца – до 31 мая включительно.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.