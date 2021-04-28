КС отменил все принятые меры поддержки населения. Спикер попросила правительство и парламент разработать новые

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Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный провела сегодня рабочее заседание с членами временно исполняющего обязанности правительства во главе с врио премьера Аурелиу Чокоем. Участники приняли к сведению сегодняшний вердикт КС о признании неконституционным решения парламента об объявлении режима ЧП на территории страны с 1 апреля по 31 мая. Вследствие данного постановления судей все принятые меры социальной поддержки населения были отменены.

Спикер попросила парламент и правительство найти новые решения для поддержки социально уязвимых слоёв населения.

Также говорилось о проведении кампании по иммунизации, в том числе была представлена информация о количестве доступных доз вакцин. Участники заседания подчеркнули необходимость ускорения вакцинации.

Обсуждалась и текущая экономическая ситуация в Молдове.

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