КС отклонил запрос депутатов ПСРМ о конституционности объявления чрезвычайного положения в энергетике

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Конституционный суд отклонил запрос депутатов БКС, которым оспаривалось решение парламента о введении чрезвычайного положения в энергетике на 60 дней.

Социалисты считают, что подобными решениями Конституционный суд продолжает дискредитировать себя и остаётся верен принципу «двойных стандартов». Ранее, исходя из тех же оснований и принципов, судьи признали неконституционным введение в марте 2021 года чрезвычайного положения на два месяца по инициативе ПСРМ.

Социалисты настаивают на том, что объявление чрезвычайного положения действующей властью имеет политическое обоснование и направлено на ограничение прав граждан на выражение своего мнения, организацию акций протеста, а также на цензуру в СМИ.

ПСРМ будет и впредь предупреждать общество об отклонениях от принципов правового государства и демократических норм, о двояких практиках, допускаемых судьями Конституционного суда.

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