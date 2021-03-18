КС оставил в силе Закон о миллиарде. Возврат украденных денег снова возложен на плечи граждан

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Конституционный суд по запросу депутатов “Про-Молдова” признал неконституционным прошлогоднее решение об отмене так называемого Закона о миллиарде. КС постановил, что закон остаётся в силе, а это значит, что возврат украденных средств снова возложен на плечи граждан.

Напомним, что отмену закона инициировали социалисты. Депутаты ПСРМ уверены, что виновные в краже, а не граждане должны вернуть деньги.

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