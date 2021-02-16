КС выскажется по поводу повторного выдвижения Гаврилицэ в следующий вторник. До тех пор парламент не сможет рассмотреть её избрание

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Соответствующее решение Конституционный суд принял сегодня.

Публичное заседание КС, на котором будет рассмотрено обращение социалистов, оспоривших повторное выдвижение Натальи Гаврилицэ на пост премьера, состоится 23 февраля. До тех пор парламент не сможет рассмотреть состав и программу правительства.

Напомним, в прошлый четверг в парламенте было создано техническое большинство из 54 депутатов, которое выдвинуло на пост премьера Марианну Дурлештяну. Однако Майя Санду пошла против воли депутатов и повторно предложила кандидатуру Натальи Гаврилицэ. Эксперты отмечают, что это нарушение Конституции и прошлогоднего решения КС, которое обязывает президента выдвигать предложенного большинством претендента на пост главы правительства.

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