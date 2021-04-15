КС: Есть обстоятельства для роспуска парламента

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Конституционный суд встал на сторону Майи Санду и признал наличие обстоятельств для роспуска парламента.



Вердикт был вынесен судьями КС несколько секунд назад. Решение было принято не единогласно: двое из пяти судей, Владимир Цуркан и Сергей Цуркану, выступили с особым мнением на этот счёт.

Таким образом, Конституционный суд признал несостоявшимися две попытки избрания правительства и дал Майе Санду “зелёный свет” для роспуска законодательного органа.

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