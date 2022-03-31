КС частично одобрил запрос депутатов ПСРМ о Законе “О пре-веттинге”

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Конституционный суд частично удовлетворил обращение депутата-социалиста Василия Боли и приостановил действие статьи 15, части 12 Закона “О пре-веттинге”. Об этом говорится в сообщении КС для прессы.

22 марта Боля подал жалобу в Конституционный суд с требованием об осуществлении конституционного контроля и признания неконституционным Закона №26 от 10 марта 2022 года “О некоторых мерах, связанных с отбором кандидатов в члены органов самоуправления судей и прокуроров”. По словам депутата, при разработке закона не были учтены доводы Венецианской комиссии и нарушен ряд конституционных норм.

Василий Боля уточнил, что этот закон, в первую очередь, угрожает независимости судов и всей системы юстиции в Республике Молдова, поскольку статья 6 Конституции Республики Молдова предусматривает разделение властей, однако процедура “пре-веттинга” нарушает этот принцип. По словам депутата, аналогичный механизм был предложен ПДС в 2019 году – тогда он был направлен на избрание генпрокурора по процедуре, не соответствующей Конституции. В настоящее время предлагается такая же процедура, но уже для будущих членов ВСМ и ВСП.

В то же время Василий Боля пояснил, что создание комиссии, которая будет заниматься предварительным отбором кандидатов в ВСМ и ВСП, является неконституционным, поскольку оно не предусмотрено Основным законом и нарушает прерогативу Общего собрания судей и Собрания прокуроров, которые из своих рядов избирают членов Высшего совета прокуроров и Высшего совета магистратуры. Более того, по словам депутата-социалиста, закон был принят без снятия возражений, выдвинутых Венецианской комиссией к первоначальному законопроекту.

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