Крупный штраф получила гражданка Молдовы в Италии. Женщина была без маски

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41-летняя гражданка Молдовы и Румынии была оштрафована на 400 евро. Инцидент произошёл 19 октября в Милане.

Молдаванка находилась в людном месте без защитной маски, пишет echipa.md со ссылкой на местную прессу. В ответ на просьбу представителей полиции надеть защитное средство, женщина заявила, что не верит в существование коронавируса.

Правоохранители составили протокол и выписали нарушительнице штраф. Стоит отметить, что по состоянию на 21 октября в Италии было зарегистрировано 434449 случаев коронавируса. От осложнений скончались 36705 человек.

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