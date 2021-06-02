Крупный штраф или 2 года тюрьмы: что грозит гражданам за подделку теста на коронавирус

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Более 460 поддельных справок об отрицательном результате ПЦР-тестирования на коронавирус обнаружили пограничники с начала этого года. 180 из них были выявлены на въезде в страну, 346 – на выезде, а 7 – на территории Молдовы.

Больше всего поддельных справок предъявили в Международном аэропорту Кишинёва, а также на КПП “Леушень”, “Скулень”, “Крива” и “Паланка”. Нарушители говорили, что у них не было времени сделать тест, что они боялись, что результат окажется положительным, или что у них не было денег для тестирования.

Согласно закону, вне зависимости от причин, всем гражданам за данное правонарушение грозит штраф в размере до 32500 леев или до 2 лет тюрьмы.

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