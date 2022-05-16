Крупный пожар вспыхнул в Доме культуры в Джолтае

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Инцидент произошел накануне в гагаузском селе Джолтай. Возгорание произошло в Доме культуры, в считаные минуты огонь охватил все здание. Столб дыма был виден далеко за пределами населенного пункта.

На место пожара прибыли три расчета из Чадыр-Лунги, Томая и Комрата. Пожарным удалось локализовать пожар и не допустить переброски пламени на соседние строения. По предварительным оценкам, кровля Дома культуры выгорела полностью. Никто не пострадал, передает gagauzinfo.md.

Следует отметить, что Дом культуры на протяжении многих лет находился в аварийном состоянии и здание не использовалось с 1996 года. Причины возгорания пока неизвестны.

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