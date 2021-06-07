Крупный пожар вспыхнул на складе в секторе Чеканы (ВИДЕО)

0

Возгорание произошло сегодня во второй половине дня на улице Вадул-луй-Водэ в столичном секторе Чеканы.

(ОБНОВЛЕНО 16.15). Как сообщает ГИЧС, вспыхнул склад, на котором хранилось 700 литров дизельного топлива. С огнём боролись 6 пожарных расчётов.

В процессе тушения сотрудники Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций эвакуировали из помещения два газовых баллона, предотвратив тем самым взрыв. Пострадавших нет, однако были серьёзно повреждены склад и автомобиль Mitsubishi. Обстоятельства и причину случившегося выясняют специалисты.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.