Крупный пожар в Суклее: рассматривается версия поджога

Крупный пожар в Суклее: рассматривается версия поджога

Загорелось помещение бывшего склада. Площадь пожара составила около 600 кв.м.

Металлический ангар был наполнен деревянными поддонами и строительным мусором. Внутри находились 3 автомобиля не на ходу. Ликвидировать пожар удалось только спустя два часа. Помещение выгорело полностью, ангар местами повреждён пламенем, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Причиной возгорания может быть неосторожное обращение с огнём или поджог. Специалисты рассматривают оба варианта. Проводится разбирательство.

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