Крупный пожар в Рыбнице: загорелся балкон многоэтажки

Крупный пожар в Рыбнице: загорелся балкон многоэтажки

Дым на втором этаже заметили соседи, они же и вызвали пожарных. 

В загоревшейся квартире никого не было. Владельцы вернулись домой к моменту прибытия огнеборцев.

В течение 20 минут пожар был локализован, однако пламя успело нанести серьёзный материальный ущерб. На балконе сгорели холодильник, стол и диван. Уничтожены также дверь и оконные рамы. В комнату пламя перекинуться не успело, но стены сильно закопчены.

При осмотре очага возгорания специалисты выявили вероятную причину ЧП – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации и монтаже электропроводки. Кабель холодильника и электровилка были соединены между собой, пишет mvdpmr.org.

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