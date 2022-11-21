Крупный пожар в Оргееве: загорелся частный дом, хозяин получил ожоги

0

Сообщение о возгорании поступило этим утром. Загорелся двухэтажный дом в селе Моровая.

Согласно информации ГИЧС, огонь вспыхнул на крыше дома и распространился на помещение площадью 15 м2. На месте происшествия работали два пожарных расчёта. Из дома эвакуировали хозяина, получившего ожоги. Мужчину доставили в районную больницу.

Сотрудникам ГИЧС потребовалось несколько часов на борьбу с пламенем. Огонь успел перекинуться на близлежащий гараж: в итоге сгорели автомобиль и частично трактор. Спасатели также вынесли из дома 2 газовых баллона, тем самым предотвратив возможный взрыв.

Точную причину пожара предстоит установить специалистам.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.