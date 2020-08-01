Крупный пожар в Кагуле уничтожил сухую растительность на 20 га земли

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Вчера, 31 июля, вблизи села Кышлица-Прут Кагульского района загорелась сухая растительность. На место происшествия прибыли три бригады пожарных.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), огонь тушили 18 человек: пожарные и представители местных органов власти. Кроме того, в работах были задействованы 6 единиц спецтехники. В результате ЧП никто не пострадал. Огонь уничтожил 20 га сухой растительности, частично были повреждены кустарники.

По данным ГИЧС, за последние 24 часа было зарегистрировано 9 пожаров.

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