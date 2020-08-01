Крупный пожар в Кагуле уничтожил сухую растительность на 20 га земли

Крупный пожар в Кагуле уничтожил сухую растительность на 20 га земли

Вчера, 31 июля, вблизи села Кышлица-Прут Кагульского района загорелась сухая растительность. На место происшествия прибыли три бригады пожарных. 

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), огонь тушили 18 человек: пожарные и представители местных органов власти. Кроме того, в работах были задействованы 6 единиц спецтехники. В результате ЧП никто не пострадал. Огонь уничтожил 20 га сухой растительности, частично были повреждены кустарники.

По данным ГИЧС, за последние 24 часа было зарегистрировано 9 пожаров.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md