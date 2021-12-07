Крупный пожар в Яловенах: спасатели эвакуировали жильцов дома (ФОТО)

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Инцидент произошёл минувшей ночью в двухэтажном доме на улице Приетенией.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, огонь вспыхнул в квартире на первом этаже. На место прибыли два пожарных расчёта. Очаг возгорания находился на кухне. Жители соседних квартир на втором этаже не смогли самостоятельно выйти из дома, так как существовал риск отравления угарным газом. В связи с этим пожарные с помощью лестницы эвакуировали 6 человек, в том числе 2 несовершеннолетних в возрасте 10 и 15 лет. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Огонь уничтожил практически всё имущество, находившееся на кухне квартиры площадью 10 кв.м, а также частично в коридоре. Специалисты выясняют причину и обстоятельства возгорания.

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