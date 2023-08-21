Крупный пожар в Гидигиче: загорелся склад с деревянными поддонами

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Звонок в службу 112 поступил сегодня около 15:00.

По информации ГИЧС, на территории склада площадью 2000 м2 загорелись 200 деревянных поддонов. На место происшествия были направлены 8 спецавтомобилей и 62 пожарных.

Огонь охватил 400 м2 склада, также сгорел грузовой автомобиль. Благодаря оперативному вмешательству пожарных остальная часть помещения, где хранилась спецтехника, не пострадала.

Сотрудники ГИЧС продолжают работать над устранением последствий возгорания.

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