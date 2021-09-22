Крупный пожар в Единцах: загорелся элеватор для сушки семян подсолнечника (ФОТО)

Крупный пожар в Единцах: загорелся элеватор для сушки семян подсолнечника (ФОТО)

Инцидент произошёл накануне в селе Блештень Единецкого района. На заводе загорелся элеватор для сушки семян подсолнечника. На место прибыли три пожарных расчёта. 

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, возгорание удалось локализовать за полчаса. Затем сотрудники ГИЧС эвакуировали семена из резервуара.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, однако было уничтожено 15 тонн семян подсолнечника и 15% крыши над элеватором. Кроме того, был повреждён сам резервуар и его двигатель. Обстоятельства инцидента выясняются.

За последние 24 часа помощь спасателей и пожарных понадобилась в 29 чрезвычайных ситуациях.

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