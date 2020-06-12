Крупный пожар в Думбраве: с огнём боролись 7 бригад ГИЧС (ФОТО)

Крупный пожар в Думбраве: с огнём боролись 7 бригад ГИЧС (ФОТО)

Пожар вспыхнул вчера вечером в частном доме в селе Думбрава муниципия Кишинёв. На место происшествия прибыли семь пожарных автомобилей, в том числе два автоподъёмника. 

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, огонь вспыхнул в жилом доме, расположенном на территории церкви. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИЧС установили, что пламя охватило мансарду жилья площадью 80 квадратных метров.

Пожар был ликвидирован примерно в 20.00. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Все обстоятельства возгорания выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md