Крупный пожар в Думбраве: с огнём боролись 7 бригад ГИЧС (ФОТО)

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Пожар вспыхнул вчера вечером в частном доме в селе Думбрава муниципия Кишинёв. На место происшествия прибыли семь пожарных автомобилей, в том числе два автоподъёмника.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, огонь вспыхнул в жилом доме, расположенном на территории церкви. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИЧС установили, что пламя охватило мансарду жилья площадью 80 квадратных метров.

Пожар был ликвидирован примерно в 20.00. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Все обстоятельства возгорания выясняются.

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