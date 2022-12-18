Крупный пожар в центре столицы сняли на видео

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Инцидент произошёл вчера вечером в складах на улице А. чел Бун. С огнём боролись 82 пожарных, также были задействованы 24 единицы спецтехники. В ликвидации возгорания участвовали также 44 сотрудника Генерального инспектората карабинеров и Генерального инспектората полиции.

По данным ГИЧС, загорелись склады с одеждой, обувью и бытовыми товарами. Площадь возгорания составила примерно 1000 квадратных метров, жертв нет.

Обстоятельства и причина возгорания выясняются.

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