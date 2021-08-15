Крупный пожар в Бендерах: загорелся один из элеваторов на комбинате хлебопродуктов

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Очаг возгорания находился в двух отсеках для сушки зерна. Сигнал на горячую линию поступил ночью 15 августа.

В тушении пожара были задействованы 4 пожарных расчёта. На место происшествия также прибыли специалисты аварийно-спасательной службы, правоохранители и работники газового хозяйства. Спасатели боролись с огнём на высоте 15 метров. До очага возгорания они добирались по автолестнице.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, общая площадь горения составила 50 кв.м. Зерновые массы по большей части тлели и дымились. Локализовать очаг возгорания удалось менее чем за час. Работы по ликвидации до сих пор продолжаются. Бендерский комбинат хлебопродуктов подсчитывает убытки.

Установлено, что пожар возник в сушильных камерах в то время, когда зерно там отделялось от плевел. Сейчас специалисты выясняют точную причину возгорания.

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