Крупный пожар в Бендерах уничтожил несколько хозпостроек

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В селе Гиска загорелось несколько сараев и гаражей. Инцидент произошёл в пятницу днём.

Пламя заметили соседи и позвонили в пожарную службу. На месте работали две бригады. Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся. Лишь спустя час пожар удалось потушить.

Огонь уничтожил около 70 квадратных метров площади построек, пишет mvdpmr.org. Возможные версии возникновения возгорания уточняются.

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