Крупный пожар в Бендерах уничтожил несколько хозпостроек

Крупный пожар в Бендерах уничтожил несколько хозпостроек

В селе Гиска загорелось несколько сараев и гаражей. Инцидент произошёл в пятницу днём.

Пламя заметили соседи и позвонили в пожарную службу. На месте работали две бригады. Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся. Лишь спустя час пожар удалось потушить.

Огонь уничтожил около 70 квадратных метров площади построек, пишет mvdpmr.org. Возможные версии возникновения возгорания уточняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md