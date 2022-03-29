Крупный пожар в Бендерах: из-за ветра огонь перекинулся на хозпостройки и жилые дома

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Масштабное возгорание произошло в Бендерах, на улице 12 лет Октября. Недалеко от заброшенных дачных участков загорелся сухостой. Из-за ветра огонь очень быстро стал распространяться по направлению к хозяйственным постройкам и жилым домам. Едкий дым заполонил всю улицу.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, на место приехали четыре пожарных расчёта и дополнительные силы: резервная техника, пожарный расчёт из Тирасполя, коммунальные службы города, МУП «КомуналДорСервис», Водоканал. Общая площадь пожара составила около 4 гектаров. Сгорел сарай и курятник. Большую часть птиц удалось спасти.

Огнём также частично повреждён частный дом. В нём обгорели веранда, одна из комнат и крыша. Дальнейшего распространения пламени на жилой массив пожарные не допустили.

В ходе проверки инспекторы пожнадзора установили, что очаг возгорания находился на пустыре за дачными участками. В сухой траве там обнаружили место для разведения костра, обложенное камнями.

Разбирательство продолжается.

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