Крупный пожар в автосервисе в Каушанах: обошлось без пострадавших (ФОТО, ВИДЕО)

Крупный пожар в автосервисе в Каушанах: обошлось без пострадавших (ФОТО, ВИДЕО)

Инцидент случился вчера днём. В Каушанах по неустановленным причинам загорелся автосервис.

На место происшествия оперативно прибыла бригада пожарных, пишет protv.md. Огонь был потушен за несколько минут, однако одно из помещений площадью 40 кв. м полностью выгорело. По информации очевидцев, также сгорел автомобиль, находившийся в автосервисе.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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