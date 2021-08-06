Крупный пожар на заправке тушили этой ночью в столице

Крупный пожар на заправке тушили этой ночью в столице

Этой ночью сотрудники ГИЧС тушили пожар на автозаправочной станции на улице Михая Витязул, 15.

На месте было установлено, что огонь затронул электрощит и крышу продуктового магазина. К тушению было привлечено 5 пожарных расчётов.

Огонь успел уничтожить электрощит, часть внешней стены площадью 4 м2 и 30% крыши магазина. Обстоятельства и причину случившегося предстоит выяснить специалистам.

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