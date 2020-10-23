Крупный пожар на складе в Криулянах: на место прибыли 5 расчётов (ВИДЕО)

Крупный пожар на складе в Криулянах: на место прибыли 5 расчётов (ВИДЕО)

Пожар вспыхнул сегодня утром в селе Бэлцата Криулянского района. До приезда сотрудников ГИЧС огонь уничтожил 80% крыши постройки.

По словам пресс-секретаря Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилианы Пушкашу, на место ЧП прибыли пять пожарных расчётов. Было установлено, что огонь охватил склад, где хранился корм для кроликов. В 9.24 пожар был локализован, передаёт tv8.md. К счастью, пострадавших нет.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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