Крупный пожар на складе в Криулянах: на место прибыли 5 расчётов (ВИДЕО)

0

Пожар вспыхнул сегодня утром в селе Бэлцата Криулянского района. До приезда сотрудников ГИЧС огонь уничтожил 80% крыши постройки.

По словам пресс-секретаря Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилианы Пушкашу, на место ЧП прибыли пять пожарных расчётов. Было установлено, что огонь охватил склад, где хранился корм для кроликов. В 9.24 пожар был локализован, передаёт tv8.md. К счастью, пострадавших нет.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.