Крупные штрафы грозят тем, кто не уничтожает амброзию на своих участках

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Штраф в размере около 3 тысяч леев грозит тем, кто не уничтожает амброзию на собственных участках и на территории учреждений. Об этом заявил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан на заседании муниципальных служб примарии.

– Мы не можем заходить на частные участки людей и наводить там порядок, но если они не соблюдают правила, то должны быть наказаны, – сказал Чебан.

Стоит отметить, что в 2018 году правительство Молдовы утвердило Положение о борьбе и предупреждении с распространением амброзии и План действий на 2019-2024 годы. За несоблюдение положений этих документов предусмотрен штраф до шести тысяч леев.

Напомним, что примария Кишинёва разработала цифровую карту распространения амброзии в муниципии.

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