Крупную партию контрабандных сигарет изъяли пограничники на севере страны (ФОТО, ВИДЕО)

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Более 17 000 пачек сигарет, автомобиль и иные товары были изъяты в пограничной зоне на севере страны.

Так, в районе Бричан для проверок остановили 32-летнего водителя Opel Astra. В авто обнаружили 1 500 пачек сигарет с акцизными марками РМ, две рации и бинокль. Водитель не смог предъявить сопроводительные документы на перевозимые товары.

Также были проведены обыски по двум адресам в Единецком районе. В результате правоохранители изъяли почти 16 тысяч пачек сигарет.

Лица, причастные к незаконной деятельности, будут привлечены к ответственности.

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