Крупнейшее предприятие Тараклии закрывается из-за высоких цен на газ. Около 200 человек потеряют работу

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Завод по производству керамогранитной плитки в Тараклии объявил о своём закрытии из-за очередного повышения цены на газ. Информацию сообщил генеральный директор предприятия Анатолий Кристал, передаёт tuk.md.

По словам Кристала, из-за последнего повышения цены на газ, которое произошло 15 августа, завод не может продолжать работать, так как возросла себестоимость продукции.

– Мы не можем конкурировать, у наших соседей война, но они умудряются продавать плитку ниже [по цене], чем мы. Болгары – тоже крупные производители плитки, они, с момента [первого] повышения цены на газ, подняли [цены на продукцию] на 20 центов, а мы подняли на 4 евро, и они могут продавать и работать, а мы не можем. Это говорит о том, что только государство им помогает, субсидирует. А у нас этого нет, — сетует директор завода.

Кристал говорит, что администрация завода обращалась к правительству, встречалась с министром инфраструктуры Андреем Спыну и просила оставить цены на газ на прежнем уровне, которые были установлены в июле – 15,633 леев за кубометр без НДС.

Около 60% продукции, говорит Кристал, идёт на экспорт, остальное реализовывается на внутреннем рынке.

– После последнего подорожания, они [покупатели] сказали, что расторгают договор и не хотят работать. Это заказчики из Болгарии, Румынии, Сербии, Украины, Германии, Франции, — отмечает руководитель предприятия.

Сейчас на заводе работают около двухсот человек. По словам Кристала, «всех придётся отправить домой».

О конкретной дате закрытия завода генеральный директор не сообщил.

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