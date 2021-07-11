Круговой перекрёсток на Буюканах временно перекрывают: как будет ездить общественный транспорт

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что 12 июля с 06:00 до 14:00 будет перекрыто дорожное движение на круговом пересечении улиц Иона Крянгэ, Алба-Юлия и Конституцией. Данная мера связана с асфальтированием участка.

Маршруты движения общественного транспорта будут изменены.

Троллейбусы:

дополнительный маршрут троллейбуса “D” (Балканское шоссе – Медицинский университет) меняется следующим образом: ул. Алба-Юлия – И. Пеливан – В. Белински – Т. Владимиреску (завод “Аским”) – В. Лупу – К. Стере – А. Щусев – М. Витязул – Колумна – Х. Коанда – И. Крянгэ – В. Белински – И. Пеливан – ул. Алба-Юлия;

маршрут троллейбуса №27 приостанавливается;

маршрут троллейбуса №1 меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – бул. Штефана чел Маре – Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони – Букурешть – А. Щусева – К. Стере – В. Лупу – Т. Владимиреску. В сторону центра города – ул. Т. Владимиреску – В. Лупу – К. Стере – А. Щусева – бул. Штефана чел Маре, а далее по установленному маршруту;

маршруты троллейбуса №3 и 4 меняются следующим образом: в сторону сектора Буюканы – В. Лупу – Т. Владимиреску (завод “Аским”). В сторону центра города – ул. Т. Владимиреску – В. Лупу, а далее по установленным маршрутам;

маршрут троллейбуса №21 сокращается до ул. Барьера Скулень;

маршрут троллейбуса №22 сокращается до парка “Алунелул”;

маршрут троллейбуса №35 меняется следующим образом: ул. Т. Владимиреску – ул. В. Лупу, а далее по установленному маршруту.

Автобусы:

маршрут автобуса №26 меняется следующим образом: в сторону улицы Алба-Юлия – И. Крянгэ – И. Теодорович – И. Пеливан – Алба-Юлия и далее по установленному маршруту. В сторону центра города – ул. Алба-Юлия – ул. И. Пеливан – ул. В. Белински – ул. В. Лупу – ул. К. Стере – ул. Щусев – бул. Штефана чел Маре, а далее по установленному маршруту.

Микроавтобусы:

маршруты микроавтобусов №101, 124 и 125 меняются следующим образом: в сторону сектора Буюканы – ул. И. Крянгэ – И. Теодорович – И. Пеливан – Т. Владимиреску и далее по установленным маршрутам. В сторону центра города – ул. Т. Владимиреску – В. Лупу – Е. Кока – И. Крянгэ, а далее по установленным маршрутам.

маршрут микроавтобуса №103 меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – по установленному маршруту. В сторону центра города – ул. В. Белинского – И. Некулче – Е. Кока – И. Крянгэ, а далее по установленному маршруту;

маршрут микроавтобуса №121 меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – И. Крянгэ – И. Теодорович – И. Пеливан – Алба-Юлия и далее по установленному маршруту. В сторону центра города – ул. Алба Юлия – И. Пеливан – В. Белинского – И. Некулче – Е. Кока – И. Крянгэ, а далее по установленному маршруту;

маршрут микроавтобуса №124 меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – по установленному маршруту. В сторону центра города – И. Пеливан – В. Белинского – И. Некулче – Е. Кока – И. Крянгэ, а далее по установленному маршруту;

маршрут микроавтобуса №174 меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – И. Крянгэ – И. Теодорович – И. Пеливан – В. Лупу и далее по установленному маршруту. В сторону центра города – Корнулуй – В. Лупу – В. Белинского – И. Раду – Е. Кока – И. Крянгэ, а далее по установленному маршруту;

маршруты микроавтобуса №172 и 185 меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – И. Крянгэ – И. Теодорович – И. Пеливан – Алба-Юлия и далее по установленным маршрутам. В сторону центра города – ул. Алба-Юлия – И. Пеливан – В. Белинского – В. Лупу – К. Стере – А. Щусева, а далее по установленным маршрутам.

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