Круговой перекрёсток на Буюканах будет временно перекрыт: общественный транспорт меняет маршруты

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что 2 и 3 июля будет частично перекрыто дорожное движение на круговом пересечении улиц Иона Крянгэ, Алба-Юлия и Конституцией. Данная мера связана с асфальтированием участка. А 4 июля дорожное движение на этом участке будет перекрыто полностью.

В связи с этим маршруты движения общественного транспорта будут изменены.

02.07.2021

Троллейбусы:

дополнительный маршрут троллейбуса “D” (Балканское шоссе – Медицинский университет) меняется следующим образом: ул. Алба-Юлия – Конституцией – В. Лупу – Т. Владимиреску (завод “Аским”) – В. Лупу – К. Стере – А. Щусев – М. Витязул – Колумна – Х. Коанда – И. Крянгэ – Алба-Юлия;

(Балканское шоссе – Медицинский университет) меняется следующим образом: ул. Алба-Юлия – Конституцией – В. Лупу – Т. Владимиреску (завод “Аским”) – В. Лупу – К. Стере – А. Щусев – М. Витязул – Колумна – Х. Коанда – И. Крянгэ – Алба-Юлия; маршрут троллейбуса №27 приостанавливается;

приостанавливается; маршрут троллейбуса №1 меняется следующим образом: в сторону сектора Буюкан – бул. Штефана чел Маре – Митрополит Гавриил Бэнулеску Бодони – А. Щусева – К. Стере – В. Лупу – Т. Владимиреску. В сторону центра города – ул. Т. Владимиреску – В. Лупу – К. Стере – А. Щусева – бул. Штефана чел Маре, а далее по установленному маршруту;

меняется следующим образом: в сторону сектора Буюкан – бул. Штефана чел Маре – Митрополит Гавриил Бэнулеску Бодони – А. Щусева – К. Стере – В. Лупу – Т. Владимиреску. В сторону центра города – ул. Т. Владимиреску – В. Лупу – К. Стере – А. Щусева – бул. Штефана чел Маре, а далее по установленному маршруту; маршрут троллейбуса №3 меняется следующим образом: в сторону улицы Алба-Юлия – по установленному маршруту. В сторону центра города – ул. Алба-Юлия – ул. Конституцией – В. Лупу – Т. Владимиреску (завод “Аским”) – В. Лупу, а далее по установленному маршруту;

меняется следующим образом: в сторону улицы Алба-Юлия – по установленному маршруту. В сторону центра города – ул. Алба-Юлия – ул. Конституцией – В. Лупу – Т. Владимиреску (завод “Аским”) – В. Лупу, а далее по установленному маршруту; маршрут троллейбуса №4 меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – ул. В. Лупу – Т. Владимиреску (завод “Аским”). В сторону центра города – Т. Владимиреску – В. Лупу, а далее по установленному маршруту;

меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – ул. В. Лупу – Т. Владимиреску (завод “Аским”). В сторону центра города – Т. Владимиреску – В. Лупу, а далее по установленному маршруту; маршрут троллейбуса №21 сокращается до ул. Барьера Скулень;

сокращается до ул. Барьера Скулень; маршрут троллейбуса №22 сокращается до парка “Алунелул”;

сокращается до парка “Алунелул”; маршрут троллейбуса №35 меняется следующим образом: ул. Т. Владимиреску – ул. В. Лупу, а далее по установленному маршруту.

Автобусы:

маршрут автобуса №26 меняется следующим образом: в сторону улицы Алба-Юлия – по установленному маршруту. В сторону центра города – ул. Алба-Юлия – ул. Конституцией – ул. В. Лупу – ул. К. Стере – ул. Щусев – бул. Штефана чел Маре, а далее по установленному маршруту.

Микроавтобусы:

маршруты микроавтобусов №101 и №125 меняются следующим образом: в сторону сектора Буюканы – по установленному маршруту. В сторону центра города – ул. И. Крянгэ – ул. Конституцией – В. Лупу – Е. Кока – И. Крянгэ, а далее по установленным маршрутам.

меняются следующим образом: в сторону сектора Буюканы – по установленному маршруту. В сторону центра города – ул. И. Крянгэ – ул. Конституцией – В. Лупу – Е. Кока – И. Крянгэ, а далее по установленным маршрутам. маршрут микроавтобуса №103 меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – по установленному маршруту. В сторону центра города – ул. В. Белинского – И. Некулче – Е. Кока – И. Крянгэ, а далее по установленному маршруту;

меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – по установленному маршруту. В сторону центра города – ул. В. Белинского – И. Некулче – Е. Кока – И. Крянгэ, а далее по установленному маршруту; маршрут микроавтобуса №121 меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – по установленному маршруту. В сторону центра города – ул. Алба Юлия – И. Пеливан – В. Белинского – И. Некулче – Е. Кока – И. Крянгэ, а далее по установленному маршруту;

меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – по установленному маршруту. В сторону центра города – ул. Алба Юлия – И. Пеливан – В. Белинского – И. Некулче – Е. Кока – И. Крянгэ, а далее по установленному маршруту; маршрут микроавтобуса №124 меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – по установленному маршруту. В сторону центра города – И. Пеливан – В. Белинского – И. Некулче – Е. Кока – И. Крянгэ, а далее по установленному маршруту;

меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – по установленному маршруту. В сторону центра города – И. Пеливан – В. Белинского – И. Некулче – Е. Кока – И. Крянгэ, а далее по установленному маршруту; маршрут микроавтобуса №174 меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – по установленному маршруту. В сторону центра города – ул. Корнулуй – В. Лупу – В. Белинского – И. Раду – Е. Кока – И. Крянгэ, а далее по установленному маршруту.

меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – по установленному маршруту. В сторону центра города – ул. Корнулуй – В. Лупу – В. Белинского – И. Раду – Е. Кока – И. Крянгэ, а далее по установленному маршруту. маршруты микроавтобусов №172 и №185 меняются следующим образом: в сторону сектора Буюканы – по установленным маршрутам. В сторону центра города – ул. Алба-Юлия – Конституцией – В. Лупу – К. Стере – А. Щусева, а далее по установленным маршрутам.

02.07.2021- 03.07.2021

Автобусы:

маршрут автобуса №11 сокращается до площади “Унирий Принчипателор” и меняется следующим образом: ул. Т. Владимиреску – И. Пеливан – Алба-Юлия – И. Крянгэ – Т. Владимиреску, а далее по установленному маршруту.

03.07.2021- 04.07.2021

Троллейбусы:

маршрут троллейбуса “D” меняется следующим образом: ул. Алба-Юлия – И. Пеливан – В. Белинского – Т. Владимиреску (завод “Аским”) – В. Лупу – К. Стере – А. Щусева – М. Витязул – Колумна – Х. Коандэ – И. Крянгэ – В. Белинского – И Пеливан – Алба-Юлия;

меняется следующим образом: ул. Алба-Юлия – И. Пеливан – В. Белинского – Т. Владимиреску (завод “Аским”) – В. Лупу – К. Стере – А. Щусева – М. Витязул – Колумна – Х. Коандэ – И. Крянгэ – В. Белинского – И Пеливан – Алба-Юлия; маршрут троллейбуса №27 приостанавливается;

маршрут троллейбуса №1 меняется следующим образом: в сторону сектора Буюкан – бул. Штефана чел Маре – Митрополит Гавриил Бэнулеску Бодони – Букурешть – А. Щусева – К. Стере – В. Лупу – Т. Владимиреску. В сторону центра города – ул. Т. Владимиреску – В. Лупу – К. Стере – А. Щусева – бул. Штефана чел Маре, а далее по установленному маршруту;

меняется следующим образом: в сторону сектора Буюкан – бул. Штефана чел Маре – Митрополит Гавриил Бэнулеску Бодони – Букурешть – А. Щусева – К. Стере – В. Лупу – Т. Владимиреску. В сторону центра города – ул. Т. Владимиреску – В. Лупу – К. Стере – А. Щусева – бул. Штефана чел Маре, а далее по установленному маршруту; маршруты троллейбусов №3 и №4 меняются следующим образом: в сторону сектора Буюканы – ул. В. Лупу – Т. Владимиреску (завод “Аским”). В сторону центра города – Т. Владимиреску – В. Лупу, а далее по установленным маршрутам;

меняются следующим образом: в сторону сектора Буюканы – ул. В. Лупу – Т. Владимиреску (завод “Аским”). В сторону центра города – Т. Владимиреску – В. Лупу, а далее по установленным маршрутам; маршрут троллейбуса №21 сокращается до ул. Барьера Скулень;

сокращается до ул. Барьера Скулень; маршрут троллейбуса №22 сокращается до парка “Алунелул”;

сокращается до парка “Алунелул”; маршрут троллейбуса №35 меняется следующим образом: ул. Т. Владимиреску – ул. В. Лупу, а далее по установленному маршруту.

Автобусы:

маршрут автобуса №26 меняется следующим образом: в сторону ул. Алба-Юлия- ул. И. Крянгэ – ул. Дойна и Ион Алдя Теодорович – И. Пеливан – Алба-Юлия, а далее по установленному маршруту. В сторону центра города – ул. Алба-Юлия – И. Пеливан – В. Белинского – В. Лупу – К. Стере – А. Щусева – бул. Штефана чел Маре, а далее по установленному маршруту.

Микроавтобусы:

маршруты микроавтобусов №101, №124 и №125 меняются следующим образом: в сторону сектора Буюканы – ул. И. Крянгэ – ул. Дойна и Ион Алдя Теодоровича – И. Пеливан – Т. Владимиреску, а далее по установленным маршрутам. В сторону центра города – ул. Т. Владимиреску – В. Лупу – Е. Кока – И. Крянгэ, а далее по установленному маршруту;

меняются следующим образом: в сторону сектора Буюканы – ул. И. Крянгэ – ул. Дойна и Ион Алдя Теодоровича – И. Пеливан – Т. Владимиреску, а далее по установленным маршрутам. В сторону центра города – ул. Т. Владимиреску – В. Лупу – Е. Кока – И. Крянгэ, а далее по установленному маршруту; маршрут микроавтобуса №103 меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – по установленному маршруту. В сторону центра города – ул. В. Белинского – И. Некулче – Е. Кока – И. Крянгэ, а далее по установленному маршруту;

маршрут микроавтобуса №121 меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – ул. И. Крянгэ – ул. Дойна и Ион Алдя Теодорович – И. Пеливан – Алба-Юлия, а далее по установленному маршруту. В сторону центра города – ул. Алба Юлия – И. Пеливан – В. Белинского – И. Некулче – Е. Кока – И. Крянгэ, а далее по установленному маршруту;

меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – ул. И. Крянгэ – ул. Дойна и Ион Алдя Теодорович – И. Пеливан – Алба-Юлия, а далее по установленному маршруту. В сторону центра города – ул. Алба Юлия – И. Пеливан – В. Белинского – И. Некулче – Е. Кока – И. Крянгэ, а далее по установленному маршруту; маршрут микроавтобуса №124 меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – по установленному маршруту. В сторону центра города – И. Пеливан – В. Белинского – И. Некулче – Е. Кока, И. Крянгэ, а далее по установленному маршруту;

меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – по установленному маршруту. В сторону центра города – И. Пеливан – В. Белинского – И. Некулче – Е. Кока, И. Крянгэ, а далее по установленному маршруту; маршрут микроавтобуса №174 меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – ул. И. Крянгэ – ул. Дойна и Ион Алдя Теодорович – И. Пеливан – В. Лупу, а далее по установленному маршруту. В сторону центра города – ул. Корнулуй – В. Лупу – В. Белинского – И. Раду – Е. Кока – И. Крянгэ, а далее по установленному маршруту;

меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – ул. И. Крянгэ – ул. Дойна и Ион Алдя Теодорович – И. Пеливан – В. Лупу, а далее по установленному маршруту. В сторону центра города – ул. Корнулуй – В. Лупу – В. Белинского – И. Раду – Е. Кока – И. Крянгэ, а далее по установленному маршруту; маршруты микроавтобусов №172 и №185 меняются следующим образом: в сторону сектора Буюканы – ул. И. Крянгэ – ул. Дойна и Ион Алдя Теодорович – И. Пеливан – ул. Алба Юлия, а далее по установленным маршрутам. В сторону центра города – ул. Алба-Юлия – И. Пеливан – В. Белинского – В. Лупу – К. Стере – А. Щусев, а далее по установленным маршрутам.

04.07.2021

Автобусы:

маршрут автобуса №11 сокращается до площади “Унирий Принчипателор”.

Муниципальные службы приносят извинения за созданные неудобства. Водителей просят объезжать данную зону.

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